Dovizioso vence última etapa da MotoGP em prova atrapalhada por chuva em Valência

O italiano Andrea Dovizioso venceu uma prova bastante confusa na despedida da MotoGP em 2018, em Valência, neste domingo. Na última etapa da temporada, com título já assegurado pelo espanhol Marc Márquez, o piloto da Ducati se beneficiou do caos causado pela chuva na Espanha para terminar no lugar mais alto do pódio.

A corrida deste domingo chegou a ser interrompida a 14 voltas para o fim, tamanho o volume da chuva que caia no Circuito Ricardo Tormo. Após a relargada, porém, Dovizioso assumiu a primeira colocação e foi abrindo distância até confirmar a vitória.

Foi a quarta vitória da temporada 2018 para Dovizioso, que confirmou o vice-campeonato mundial. Ele chegou a 245 pontos, 76 atrás do campeão Márquez e a 47 do terceiro colocado Valentino Rossi.

Diante de uma prova tão caótica, o pódio também foi bastante inesperado. Se Dovizioso venceu, Alex Rins ficou na segunda colocação, posição que havia obtido apenas outras duas vezes na temporada. O terceiro lugar foi também de um espanhol, Pol Espargaró, que sequer havia conseguido ficar entre os 10 primeiros de uma prova em 2018.

A forte chuva que caiu em Valência mostrou desde o começo que a prova deste domingo não seria uma qualquer. Não demorou para que o campeão mundial Marc Márquez caísse e precisasse abandonar a prova. Maverick Viñales, Franco Morbidelli, Andrea Iannone, Danilo Petrucci, Thomas Luthi, Jack Miller, Alvaro Bautista e Aleix Espargaró seguiram o exemplo e também deixaram a corrida.

Diante deste cenário, Alex Rins aproveitou e ganhou a liderança, seguido por Dovizioso e Rossi. A 14 voltas para o fim, os italianos ultrapassaram o espanhol, mas a bandeira vermelha foi mostrada, por causa da chuva, e a prova interrompida com as posições que os pilotos sustentavam no início da volta.

Com isso, Rins ocupou a pole position na relargada, mas não demorou para que cedesse a primeira colocação a Dovizioso. Rossi seguia no encalço do espanhol, mas ao tentar a ultrapassagem a cinco voltas para o fim, o italiano caiu e deixou a briga pelo pódio, completando a prova apenas em 13.º.

Atrás dos três primeiros, Michele Pirro terminou na quarta colocação. O espanhol Dani Pedrosa foi o quinto, naquela que foi sua corrida de despedida de uma longa carreira na MotoGP, na qual o piloto competia desde 2006.