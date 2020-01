Drugovich é anunciado por equipe holandesa e será 2º brasileiro na Fórmula 2

O grid da Fórmula 2, considerada a principal categoria de acesso à Fórmula 1, contará com ao menos dois brasileiros em 2020. Após Pedro Piquet ser definido como um dos pilotos da equipe holandesa Charouz Racing System, Felipe Drugovich foi confirmado nesta sexta-feira pela MP Motorsport.

"Estou muito feliz. Tenho que agradecer à equipe por me dar esta oportunidade, que me faz dar um grande passo, mas que estou pronto para afrontá-lo. Vai ser um ano de aprendizado e que vou tentar a todo custo mostrar boas performances na pista. Conto com a torcida de vocês", escreveu Drugovich em seu perfil nas redes sociais.

Drugovich, de 19 anos, competiu no ano passado na Fórmula 3 pela equipe Carlin. Ele fechou o campeonato apenas na 16ª colocação, agora subindo de categoria. O brasileiro participou de testes pela sua nova equipe em Abu Dabi após o fim da temporada 2019 e ainda não teve o seu companheiro de equipe para 2020 anunciado. Em 2018, foi campeão da Euroformula Open.

Em 2019, a MP Motorsport foi a sétima colocada na disputa por equipes da Fórmula 2, que envolveu dez times. E o britânico Jordan King se destacou ao terminar o campeonato de pilotos na nona colocação.

Com Pedro Piquet e Drugovich no grid, a Fórmula 2 terá 12 etapas em 2020, sempre em rodadas duplas e com a disputa ocorrendo nas mesmas pistas de algumas das provas que compõem o calendário da Fórmula 1. A abertura do campeonato será nos dias 21 e 22 de março, com a realização da etapa do Bahrein.