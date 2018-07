Duas vezes vencedor no Bahrein, Massa projeta 'resultado fantástico' no domingo Após abrir o Mundial de Fórmula 1 com um razoável quinto lugar no GP da Austrália, no último dia 20, em Melbourne, Felipe Massa está confiante de que poderá fazer uma boa corrida no Bahrein, no próximo domingo, no circuito de Sakhir. Vencedor da prova barenita em 2007 e 2008, quando vivia o seu auge como piloto da Ferrari, o piloto brasileiro festejou o fato de voltar a correr em uma de suas corridas preferidas.