Ecclestone acredita que FIA volte a incluir GP do Bahrein no calendário MONTECARLO - O britânico Bernie Ecclestone, chefe da Fórmula 1, acredita que na reunião do Conselho Mundial de Esporte a Motor, em 3 de junho, volte a ser incluído o Grande Prêmio do Bahrein no calendário da competição.