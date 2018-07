Ecclestone confirma 20 corridas na F-1 em 2011

O presidente da Formula One Management (FOM), entidade que detém os direitos comerciais da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, confirmou que a próxima temporada da categoria terá 20 provas, uma a mais que a atual, com a inclusão do Grande Prêmio da Índia e a manutenção de todas as etapas de 2010.

As provas da China e da Turquia estavam ameaçadas para a próxima temporada, por conta da falta de interesse dos torcedores locais, o que faz com que as arquibancadas fiquem praticamente vazias nos fim de semana destas etapas. O GP da China de 2010 acontece neste domingo.

Ecclestone comentou, em visita à sala de imprensa do circuito de Xangai, que as conversas com os organizadores do circuito chinês estão em andamento para renovar o contrato que termina este ano e espera um acerto rápido, embora tenha lamentado "a falta de promoção da corrida. Ninguém na cidade sabe que a prova está sendo disputada".