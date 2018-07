Ecclestone critica 'vaquinha' da Caterham: 'Desastre'

A decisão da Caterham de abrir um projeto de crowdfunding para tentar voltar às pistas na última prova da temporada 2014 da Fórmula 1, em Abu Dabi, foi duramente criticada pelo chefão da categoria, Bernie Ecclestone. Neste sábado, o dirigente atacou a iniciativa da equipe, a qual classificou como um "desastre" para a imagem do esporte.

"Nós não queremos que comecem a pedir esmolas. Se as pessoas não conseguem bancar o lugar na Fórmula 1, elas precisam encontrar outra coisa para fazer", declarou Ecclestone nesta manhã, quando se preparava para acompanhar o treino classificatório para o GP do Brasil, que acontecerá no domingo.

Na última sexta-feira a Caterham anunciou o projeto, que planeja arrecadar 2,35 milhões de libras (quase R$ 10 milhões) até a próxima sexta-feira para que a equipe tenha condições de competir no GP de Abu Dabi, no próximo dia 23. Os fãs podem ajudar com doações a partir de 10 libras e serão recompensados com a aparição de seus nomes nos carros da escuderia se o projeto der certo.

Nas primeiras 24 horas de projeto, a Caterham já arrecadou o equivalente a US$ 800 mil. A quantia surpreendeu Ecclestone. "É verdade? Vai da cabeça dos fãs se é isso que eles querem fazer", comentou.

Atravessando grave crise financeira, a equipe deixou de disputar o GP dos Estados Unidos, no último fim de semana, e também não estará na pista em Interlagos, na prova deste domingo. Ecclestone não pareceu sensibilizado com o momento da escuderia e culpou ela própria por essa situação.

"Eu não sei o que eles fazem com o dinheiro deles. Eu não gasto o dinheiro deles. Nós apenas damos o dinheiro a eles. Eles tem contrato até 2020. Eles sabem exatamente os termos do contrato. Então, eles precisam tocar o negócio de acordo com o lucro. Se eles gastam mais do que ganham, não é um bom jeito de administrar o negócio", comentou.

E as críticas do chefão da Fórmula 1 não pararam por aí. "Se eu sento em uma mesa de pôquer e não consigo bancar para estar lá, eu serei morto e terei que sair de lá. Quando tive uma equipe (a Brabham) há alguns anos, eu costumava comandar o time de acordo com o dinheiro que podíamos gastar. E ganhamos o título mundial. É isso que eles não fazem. Eles parecem não entender que alguém será o último."