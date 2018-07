Ecclestone descarta adiamento do GP da Espanha de F-1

O britânico Bernie Ecclestone, proprietário dos direitos comerciais da Fórmula 1, descartou um possível adiamento do Grande Prêmio da Espanha, previsto para 6 de maio, em Barcelona, apesar dos problemas no tráfego aéreo causados pela nuvem vulcânica procedente da Islândia.

O cancelamento, pelo mesmo motivo, do Grande Prêmio do Japão de motociclismo, que aconteceria no próximo fim de semana, gerou algumas dúvidas sobre a possibilidade que o mesmo acontecesse na Espanha.

Mas Ecclestone não deixou dúvidas: "Tenho certeza de que tudo vai ficar bem. O Grande Prêmio da Espanha não será cancelado. O problema está certamente afetando todos, mas encontraremos uma forma para que todos possam deslocar-se", afirmou, em Xangai.