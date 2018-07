Ecclestone deseja realizar GP nas ruas de Londres

O plano de Ecclestone é que o traçado do GP em Londres passe por lugares emblemáticos e turísticos da cidade, como o Palácio de Buckingham, a Trafalgar Square, o Palácio de Westminster e a London Eye, com a linha de chegada sendo na The Mall. A expectativa do dirigente é para que a prova atraia 120 mil espectadores.

Se o projeto tiver êxito, a Inglaterra poderia ter duas provas no calendário da Fórmula 1, já que o país recebe uma corrido no circuito de Silverstone, que neste ano será realizada no dia 8 de julho. "Pense o que isso poderia fazer pelo turismo. Seria fantástico, bom para Londres, para a Inglaterra. Muito melhor que os Jogos Olímpicos", comentou Ecclestone.