Ecclestone diz que F1 terá no máximo 20 GPs em 2014

A possibilidade de o Mundial de 2014 contar com este número elevado de corridas foi colocada após o anúncio do retorno da Áustria ao calendário, pois também já estão confirmadas para 2014 as inclusões do GP da Rússia, que estreará na F1 com uma prova em Sochi, e do GP das Américas, nas ruas de Nova Jersey.

O Mundial deste ano, cuja próxima etapa será disputada neste domingo, com o GP da Hungria, contará com 19 corridas, e Ecclestone avisou sobre 2014: "Nós teremos 20 corridas, não mais do que isso". O dirigente fez a confirmação em entrevista ao jornal austríaco Kleine Zeitung, publicada nesta quarta-feira.

Com a previsão de Ecclestone, a F1 deverá confirmar a retirada de pelo menos duas corridas do atual calendário para a próxima temporada, sendo que o próprio dirigente disse em Xangai, palco da terceira etapa do atual Mundial, que tinha dúvidas se os promotores do GP das Américas iriam cumprir as promessas de viabilizar uma corrida da categoria nas ruas de New Jersey.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) deverá divulgar nas próximas semanas o calendário básico do Mundial de 2014, ainda sujeito a sofrer alterações.