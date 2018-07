Ecclestone garante que Turquia seguirá na Fórmula 1

Bernie Ecclestone garantiu nesta sexta-feira que o GP da Turquia continuará no calendário da Fórmula 1, apesar de um histórico de baixos públicos na prova. O dono dos direitos comerciais da categoria disse que está negociando a prorrogação do contrato com o circuito de Istambul por dez anos. O atual acordo se encerrará após a prova deste ano, que será realizada neste fim de semana.

Com poucos torcedores nas arquibancadas para acompanhar a realização dos treinos livres de sexta-feira, Ecclestone pediu paciência e garantiu que ocorreu uma maior venda de ingressos em 2010 em comparação com os anos anteriores.

Ecclestone disse que o baixo público "não é bom", mas "vamos esperar até sábado ou domingo. Vai ser melhor do que no ano passado". O GP da Turquia está no calendário da Fórmula 1 desde 2005.