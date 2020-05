Ecclestone revela conversa com Vettel: 'Penso que ele quer ir para a Mercedes'

Bernie Ecclestone, que comandou a Fórmula 1 por décadas, revelou, neste domingo, que teve uma conversa com o piloto alemão Sebastian Vettel. Segundo o britânico, de 89 anos, o ex-piloto da Ferrari sonha com a possibilidade de ir para a Mercedes e ter um duelo com o inglês Lewis Hamilton em igualdade de condições.

"Eu conversei há pouco com o Vettel, e acredito que deveria tirar um ano de folga. Então voltaria à Fórmula 1 em 2022 com a mudança no regulamento. É uma oportunidade para ver como a Fórmula 1 vai ficar. Mas penso que ele quer ir para a Mercedes correr contra Hamilton", afirmou Ecclestone, em entrevista ao jornal britânico Evening Standard.

Leia Também Ministério da Saúde da Áustria aprova a disputa de duas corridas de F-1 em julho

Depois de não renovar contrato com a tradicional equipe italiana e ser substituído pelo espanhol Carlos Sainz Jr., Vettel é cotado para ocupar a vaga deixada na Renault pelo australiano Daniel Ricciardo, que foi para a McLaren.

Uma ida de Vettel para a Mercedes é apoiada por pessoas dentro da equipe, que são a favor de uma contratação de um piloto alemão, mas, ao mesmo tempo, Hamilton é a prefere a continuação da parceria com o finlandês Valtteri Bottas, afinal está a um título para igualar o heptacampeonato de Michael Schumacher.