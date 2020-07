Eleições municipais alteram data de largada do Rally dos Sertões

A nova data das eleições municipais fez com que o Rally dos Sertões 2020 fosse antecipado. O evento, programado para acontecer entre os dias 7 e 15 de novembro, agora, acontecerá uma semana antes. A largada, em São Paulo, está prevista para o dia 31 de outubro e a chega, em Vila Preá, no Ceará, para o dia 8 de novembro.

“Mudamos a data do Sertões para nos adaptarmos ao novo calendário eleitoral. Não seria coerente, um evento que tanto promove a pátria, ir contra o dever do cidadão, que é votar. Com essa mudança, a prova não interfere na logística de transportes das urnas eletrônicas pelas estradas onde vamos passar, nem na vida da cidade onde vamos chegar e todos podem voltar para casa afim de votar. O Sertões tem um compromisso maior com o Brasil. Precisamos respeitar as eleições, o maior momento de uma democracia como a nossa”, disse Joaquim Monteiro, CEO da Dunas, organizadora do Sertões.

Cerca de 2 mil pessoas estariam envolvidas na logística da fase final do evento, que acontece em duas pequenas cidades do Ceará, Vila Preá e Jijoca de Jericoacoara. Isso implicaria em dificuldades extras de deslocamento daqueles que precisam votar em domicílio no dia 15 de novembro.

Segundo a Dunas, a antecipação do evento não prejudica o protocolo de segurança sanitária do Sertões. A nova data foi consultada e aprovada previamente pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM).