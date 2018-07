Em 11º, Bruno Senna projeta corrida 'forte' em Austin Mesmo fora do Q3, última sessão do treino classificatório, Bruno Senna ficou satisfeito com seu desempenho neste sábado, no novo traçado da Fórmula 1, na cidade norte-americana de Austin. O brasileiro obteve o 11º no grid de largada e projetou uma corrida "forte" no domingo.