Em 11.º no grid, Barrichello tem motor do carro trocado Por 33 milésimos de segundo, o brasileiro Rubens Barrichello não conseguiu passar para a última sessão do treino classificatório para o GP da China de Fórmula 1, na madrugada deste sábado. No entanto, apesar do 11.º lugar no grid de largada, este não foi o maior problema do dia para o piloto, já que sua Williams precisou ter o motor trocado.