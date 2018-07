Em 11º no 2º treino de Cingapura, Massa já esperava dificuldade

Sem se destacar nos dois primeiros treinos livres do GP de Cingapura de Fórmula 1, Felipe Massa admite que já esperava ter certa dificuldade na desafiadora pista, conhecida por exigir muito dos pneus e pelo forte calor e umidade. O piloto da Williams foi apenas o 17º colocado no treino inicial e o 11º, na segunda sessão.

"Este é um traçado muito difícil e hoje não foi diferente do que esperávamos. Está muito quente", avalia o brasileiro, sem comentar as atualizações que a equipe britânica levou para Cingapura. "Fizemos o trabalho tradicional de sexta-feira, de tentar compreender o comportamento dos pneus e da pista."

Massa demonstra preocupação com o rendimento surpreendente de equipes como Red Bull e Force India. A primeira chegou até a superar a Mercedes, com seus dois carros, no segundo treino livre. "Sabemos que as equipes mais próximas estão muito competitivas aqui, talvez até mais perto da Mercedes do que de costume."

Valtteri Bottas, companheiro de Massa na Williams, teve desempenho ligeiramente superior. Foi o sexto mais veloz no primeiro treino e apenas o 17º na segunda sessão. "O carro parecia bom hoje, conseguimos encontrar o equilíbrio adequado", avalia. "A realidade é que nós precisamos buscar um pouco mais de performance", afirma Rob Smedley, chefe de performance da Williams.