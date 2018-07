Em 13º, Felipe Massa lamenta problema no assoalho do carro Felipe Massa voltou a enfrentar problemas técnicos nesta temporada. Sem sorte, o brasileiro foi prejudicado no GP da Bélgica de Fórmula 1 por uma falha no pneu que afetou o assoalho e tirou boa parte do potencial de sua Williams. Como o problema só foi resolvido na parte final da prova, ele não conseguiu passar do 13º posto na prova.