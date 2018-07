Em 14.º no grid, Vitor Meira não vê corrida perdida na Fórmula Indy

SÃO PAULO - Largar em 14.º lugar na etapa de São Paulo da Fórmula Indy 2011, neste domingo, no circuito de rua do Anhembi, não é motivo de perda de esperança para Vitor Meira. O brasileiro acredita que seu carro da AJ Foyt tem plenas condições de ter um desempenho que o leve para posições acima no grid de largada.

"Com essas retas longas que temos na pista daqui de São Paulo dá para recuperar, a corrida não está perdida. É uma pista que comporta muitas estratégias, nem eu nem os outros brasileiros devemos perder as esperanças", afirmou o piloto, sem entrar em detalhes sobre os problemas que teve no treino de classificação.

Meira não conseguiu passar da primeira fase eliminatória do treino que definiu o grid de largada, na tarde deste sábado, sendo que era o único piloto do País em seu grupo, o 2.

