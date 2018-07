Em 2º, Button reconhece superioridade da Red Bull O inglês Jenson Button obteve neste sábado seu melhor resultado em um treino classificatório na temporada da Fórmula 1. Ele faturou a segunda posição no grid de largada para o GP da China, no domingo. A empolgação do piloto, contudo, foi ofuscada pela preocupação com o ritmo quase insuperável do pole Sebastian Vettel.