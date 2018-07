Em 2º, Sebastian Vettel vê Red Bull longe do ritmo da Mercedes

Sebastian Vettel colocou pelo menos 15 centésimos de vantagem sobre os carros da Williams e da Ferrari no treino de classificação do GP da Hungria de Fórmula 1, neste sábado. Mas de nada adianta a Red Bull andar rápido se, com a Mercedes, Nico Rosberg consegue fazer como neste manhã, quando foi meio segundo mais rápido que o espanhol para fazer a pole position.

A Vettel, que até Rosberg cravar a pole tinha a volta mais rápida do fim de semana, não resta outra coisa senão admitir a distância da Red Bull para a Mercedes. "Depois do Q2, eu pensei que tínhamos feito tudo certo, então deveríamos ter ficado mais perto do Mercedes do que ficamos. A volta do Nico (Rosberg) foi muito forte e é difícil concorrer com ele. A natureza do circuito nos favorece mais do que na Alemanha (no fim de semana passado), mas nós continuamos um pouco longe do ritmo da Mercedes", admitiu.

Como o carro de Lewis Hamilton pegou fogo na primeira parte do treino e o inglês larga na última fila, Vettel, entretanto, tem apenas Rosberg à sua frente no grid de largada. Assim, ainda há a chance de vencer. "Vamos ver amanhã (domingo). Um monte de coisas pode mudar se chover e isso pode acontecer amanhã", destacou.