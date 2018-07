Em 3º, Maldonado diz não pensar em vitória em Valência

O bom resultado, no entanto, não empolga o venezuelano, que venceu sua primeira corrida na Fórmula 1 no mês passado, na Espanha. "Não estou pensando em vencer, porque será muito difícil. Será uma corrida apertada. Os tempos, entre pilotos e equipes, estão muito próximos. Logo atrás de mim estão os dois carros da Lotus, que estão muito fortes", analisou.

Maldonado acredita que o circuito de rua de Valência, onde será disputado o GP da Europa, no domingo, dará poucos chances de ultrapassagem no domingo. "Será muito, muito difícil de ultrapassar. Será apertado e desafiador para todo mundo". Mesmo assim, o venezuelano evita fazer previsões sobre a corrida. "Tudo pode acontecer amanhã".

Enquanto Maldonado voltava a surpreender neste sábado, Bruno Senna mostrava dificuldade com sua Williams. O brasileiro ficou decepcionado com o 14º lugar no grid depois de ter se destacado nos treinos livres de sexta-feira - foi o quinto mais rápido do dia, mesmo sem ter entrado na pista na primeira sessão.

"Não fiquei feliz com o resultado de hoje. Não pude dar o meu melhor em todos os setores da pista, o que me custou muitas posições", lamentou Bruno. "Apesar disso, sinto que o carro está bom para amanhã. Espero fazer uma corrida mais forte".