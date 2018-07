Em 5º, Massa projeta duelo com Rosberg na largada em Monza

A dificuldade da Williams em alcançar os carros da Ferrari no treino classificatório do GP da Itália de Fórmula 1 não desanimaram Felipe Massa neste sábado. O brasileiro acredita que a equipe tem todas as condições para fazer um bom duelo com o time da casa e com o alemão Nico Rosberg, da Mercedes.

Massa vai largar do quinto lugar, atrás de Rosberg e dos carros de Kimi Raikkonen, que largará em segundo, e de Sebastian Vettel, terceiro. "A Ferrari estava, talvez, um pouco mais rápida hoje e, mesmo fazendo uma volta perfeita, seria difícil alcançá-los. Mas estou feliz com nossa performance e com a nossa posição", comentou o piloto da Williams.

Sem atingir o mesmo ritmo da Ferrari neste sábado, Massa escolheu Rosberg como seu primeiro alvo na largada de domingo, em Monza. "Potência é muito importante neste circuito, então acho que nós poderemos fazer uma boa disputa com Nico. Mas será uma longa corrida", projetou.

O brasileiro não esconde que sua meta é o pódio na Itália. "Estou de olho no pódio, mas mais importante que isso é fazer uma boa corrida, somar alguns preciosos pontos e estar atento para não cometer erros", declarou Massa, que largará ao lado do companheiro Valtteri Bottas neste domingo.