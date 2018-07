Em 6º, Massa se diz satisfeito com evolução em treino

YEONGAM - Depois de subir ao pódio no Japão, Felipe Massa afirmou ter ficado satisfeito com o 6º lugar no grid de largada do GP da Coreia do Sul, ao fim do treino deste sábado. Apesar da distância para os primeiros colocados, o brasileiro viu crescimento em seu desempenho na classificação em comparação à primeira metade do ano, quando chegou a ficar fora da briga pela pole por seguidas etapas.

"Foi um treino bem razoável, ainda que não tenha sido perfeito. Cometi alguns pequenos erros que podem ter me custado um ou dois lugares no grid. Mas a sexta colocação não é, definitivamente, um desastre. O mais importante hoje foi ter avançado do Q2 para o Q1", avaliou o piloto da Ferrari.

Com o desempenho deste sábado, Massa obteve sua terceira melhor posição no grid deste ano. Só não foi superior aos GPs da Itália, quando largou em 3º, e da Inglaterra, em 5º - também largou em 6º no Canadá. Ao todo, o brasileiro chegou ao Q3, última sessão do treino classificatório, por apenas seis vezes em 16 etapas neste ano.

"Acho que, deste ponto de vista, fizemos grande avanço", afirmou Massa, que projeta um novo bom resultado no domingo. "No treino, havia pelo menos dois carros mais velozes que nós. Mas na corrida a situação é diferente", comentou o brasileiro, sem mostrar preocupação por largar próximo a Romain Grosjean, 7º colocado no grid.

O piloto francês conquistou a antipatia de alguns rivais na F1 e de parte da torcida por conta das suas manobras arriscadas na largada. Depois de causar seguidos incidentes neste ano, chegou a ser suspenso por uma corrida. Assim, ficou de fora do GP da Itália. "Acho que ele já entendeu como deve se comportar. Não estou particularmente preocupado com isso", disse Massa.