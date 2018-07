Em 7º, Massa lamenta problemas no Kers da Ferrari Felipe Massa lamentou as dificuldades encontradas durante o GP da Bélgica, neste domingo, no Circuito de Spa-Francorchamps. O brasileiro teve uma largada ruim e, no decorrer da prova, sofreu com as falhas no Kers (sistema de recuperação de energia) e na comunicação com os boxes.