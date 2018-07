Em 8.º no grid, líder Button faz críticas duras a Massa Após garantir o modesto oitavo lugar no grid de largada para o GP de Mônaco, o inglês Jenson Button não hesitou em apontar o brasileiro Felipe Massa como culpado por não ter ido melhor no treino classificatório. Atual campeão e líder do Mundial, o piloto da McLaren acha que foi atrapalhado por Massa, que não teria percebido a chegada de Button na parte decisiva da sessão.