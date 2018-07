Em 9º, Felipe Nasr exalta presença no Q-3 pela primeira vez na F-1

Em mais um grande resultado neste início de carreira na Fórmula 1, Felipe Nasr alcançou neste sábado pela primeira vez o Q3, última sessão do treino classificatório, do GP da China. Na parte final do treino, que reúne os dez melhores do dia, o brasileiro obteve o nono tempo, enquanto seu companheiro na Sauber, o sueco Marcus Ericsson, foi o 10º.

"Foi um grande dia para a equipe, fomos capazes de colocar os dois carros na Q3", comemorou o brasileiro. "É encorajador que nossas marcas aqui sejam tão competitivas. Estou confiante para a corrida de amanhã. Espero que possamos terminar na zona de pontos novamente", disse Nasr.

O piloto da Sauber fez um grande início na F1 ao terminar em quinto lugar no GP da Austrália, no melhor resultado de um brasileiro em uma estreia na categoria. Na Malásia, etapa seguinte do calendário, ele foi apenas o 12º, sem somar pontos. Agora terá novamente a chance de pontuar no Mundial de Pilotos e de Construtores.