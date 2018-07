Em ascensão, Toro Rosso anuncia renovação do contrato de diretor técnico

A competitividade do carro da Toro Rosso na temporada 2017 da Fórmula 1 rendeu ao diretor técnico da equipe a renovação do seu contrato. Nesta terça-feira, a equipe baseada em Faenza, na Itália, anunciou que assinou um novo vínculo com James Key, que está desde setembro de 2012 liderando as suas operações técnicas.

Key, de 45 anos, chegou da Sauber para a Toro Rosso. Desde então, o britânico supervisionou o conceito, o design e a fabricação de cada carro da Toro Rosso, do STR8 ao STR12 deste ano, assim como o trabalho agora em andamento no STR13, que será utilizado na temporada 2018.

Em 2013, a primeira temporada completa de Key, a Toro Rosso ficou em oitavo lugar no Mundial de Construtores. A equipe ascendeu uma posição, para a sétima, em 2014, resultado repetido em 2015 e em 2016.

Na atual temporada, a Toro Rosso, tendo o russo Daniil Kvyat e o espanhol Carlos Sainz Jr. como seus pilotos titulares, ocupa a sexta posição. E com 39 pontos, está na cola da Williams, que soma 41, em quinto lugar.

Nesta terça-feira, ao anunciar a renovação do contrato de Key, o chefe da equipe Toro Rosso, Franz Tost, não economizou nos elogios ao dirigente. "A Fórmula 1 é um esporte de equipe, mas em que um indivíduo ainda pode fazer a diferença. Até agora, em seu tempo conosco, James provou que ele realmente pode fazer essa diferença, liderando o lado técnico da operação", afirmou.

Já Key celebrou a oportunidade de seguir trabalhando na Toro Rosso. "Esta é uma equipe pela qual eu tenho um grande respeito e tenho gostado de trabalhar nos últimos cinco anos. Agora procuro avançar para continuar nosso projeto no futuro", disse.