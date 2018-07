Em busca de vaga, Ricciardo testará pela Red Bull A Red Bull anunciou que Daniel Ricciardo vai participar nesta quarta-feira dos testes de jovens pilotos no circuito de Silverstone. O australiano, atualmente na Toro Rosso, é apontado como um dos candidatos a substituir o compatriota Mark Webber na equipe a partir da temporada 2014 da Fórmula 1 e tem a concorrência do francês Jean-Eric Vergne, também da Toro Rosso, e do finlandês Kimi Raikkonen, da Lotus.