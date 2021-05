Em casa, Fabio Quartararo garante a pole position para o GP da França da MotoGP

Fabio Quartararo garantiu de maneira brilhante a pole position do GP da França de MotoGP, neste sábado, em Le Mans. Correndo 'em casa', o francês confirmou a primeira colocação no grid com 0s81 de vantagem sobre Maverick Viñales, com cronômetro zerado. Sua volta rápida foi 1min32s600, diante de 1min32s681 do companheiro de Yamaha. O também espanhol Jack Miller fecha a primeira fila do grid.

A dobradinha da Yamaha veio em dia de condições atípicas. Choveu, fez frio e abriu sol durante os treinos deste sábado, em Le Mans, obrigando equipes a alternarem na escolha dos pneus. E a pole só foi confirmada nos segundos finais, quando Quartararo aproveitou erro de Pol Espargaró, que vinha com a melhor parcial, e cruzou, com cronômetro zerado, a linha de chegada para cravar a melhor volta.

Leia Também F-1 troca GP da Turquia por nova corrida na Áustria e faz ajustes no calendário

A segunda fila em Le Mans terá Franco Morbidelli, Johann Zarco e Marc Márquez, que liderou boa parte da sessão de treinos, mas acabou despencando para o sexto lugar. O multicampeão Valentino Rossi será apenas o nono.

Foi a 13ª pole position da carreira de Quartararo na MotoGP. Curiosamente, duas semanas após passar por cirurgia contra síndrome compartimental que o fez perder a corrida em Jerez de La Frontera, na etapa passada. A cirurgia no braço direito foi realizada no Centro Hospitalar de Aix-en-Provence, no sul da França.

Numa prova que promete enorme emoções, sobretudo se o clima chuvoso e frio permanecer, Quartararo tentará sua terceira vitória em cinco etapas no ano para assumir a liderança isolada da MotoGP. Está em segundo, com 64 pontos, dois a menos que Francesco Bagnaia, da Ducatti.