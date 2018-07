Em crise, Caterham faz 'vaquinha' para voltar a competir

Em séria crise financeira, a Caterham decidiu apostar no apoio de seus fãs para voltar a competir na temporada 2014 da Fórmula 1. Nesta sexta-feira, a equipe anunciou a abertura de um projeto de crowdfunding para arrecadar fundos e tentar voltar à pista na última etapa do calendário, em Abu Dabi, no próximo dia 23.

A proposta é permitir que os fãs da Caterham enviem dinheiro para a equipe através da internet, em uma espécie de "vaquinha" aberta ao público. A quantia mínima é de 10 libras (cerca de R$ 40) e os doadores serão recompensados por sua contribuição, tendo o nome escrito no carro se a escuderia realmente voltar à pista no GP de Abu Dabi.

O projeto prevê a arrecadação de 2,35 milhões de libras (quase R$ 10 milhões) até a próxima sexta-feira, para que haja tempo de levar a equipe à pista em Abu Dabi. Caso a proposta não tenha sucesso, os doadores receberão de volta a quantia que desembolsaram.

A Caterham, assim como a Marussia, atravessa grave crise financeira e por isso não teve condições de disputar o GP dos Estados Unidos, no último fim de semana, e nem estará na pista em Interlagos, na prova deste domingo, reduzindo assim de 22 para 18 o número de carros no circuito.