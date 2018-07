Em dia de chuva, reserva da Mercedes lidera testes na Áustria

Nem a chuva que prejudicou praticamente todo o período da manhã dos testes coletivos da Fórmula 1 nesta terça-feira no Red Bull Ring, em Spielberg, impediu a Mercedes de manter o seu impressionante domínio. No mesmo palco onde foi realizado no último fim de semana o GP da Áustria, a equipe liderou o dia de treinos com o alemão Pascal Wherlein, seu piloto reserva.

A forte chuva que atingiu Spielberg nesta terça provocou a suspensão das atividades de pista previstas para a manhã. Assim, a sessão da tarde foi prolongada em duas horas. A chuva voltou a atingir a pista austríaca no período vespertino, mas ainda assim Wherlein conseguiu ser o mais rápido do dia, com a marca de 1min11s005.

O piloto reserva da Mercedes acabou sendo seguido pelo francês Esteban Ocon, da Force India, que marcou 1min11s192. Titular da Toro Rosso, o holandês Max Verstappen foi quem mais deu voltas nesta terça-feira no circuito austríaco - 97. E, em uma delas, o titular da Toro Rosso registrou a terceira melhor marca do dia com 1min11s328.

Pela primeira vez pilotando um carro de Fórmula 1, o italiano Antonio Fuoco, que participa do programa de desenvolvimento da Ferrari sofreu um forte acidente na curva 1 do circuito de Spielberg, mas saiu ileso. Ainda assim, foi o quarto piloto mais rápido desta terça ao marcar 1min11s331.

O francês Romain Grosjean, titular da Lotus, ficou em quinto lugar, com o tempo de 1min11s509, logo à frente do compatriota Pierre Gasly, que marcou 1min11s757 pela Red Bull. O italiano Rafaelle Marciello, da Sauber, foi o sétimo colocado, seguido do belga Stoffel Vandoorne, que testou pela McLaren, e da britânica Susie Wolff, que treinou pela Williams.

A Marussia foi a única equipe a não participar das atividades desta terça-feira no circuito de Spielberg. Os testes coletivos da Fórmula 1 após o GP da Áustria se encerram nesta quarta-feira.