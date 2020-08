Em dobradinha da Mercedes, Hamilton dá o troco em Bottas e é o mais rápido do dia

A Mercedes comprovou mais uma vez nesta sexta-feira que está em um patamar acima das outras escuderias na Fórmula 1. Depois de liderar o primeiro treino livre para o GP do 70.º Aniversário, a quinta etapa da temporada de 2020, no circuito de Silverstone, na Inglaterra, com o finlandês Valtteri Bottas em primeiro, na segunda sessão foi a vez de o inglês Lewis Hamilton ficar na frente do companheiro e obter o melhor tempo do dia.

O hexacampeão mundial cravou o tempo de 1min25s606, na melhor de suas 22 voltas, dando o troco em Bottas por quase dois décimos (1min25s782). O finlandês, que no segundo treino livre fez a sua melhor marca com os compostos macios de pneus, liderou a primeira sessão prática do GP, celebrado na pista que recebeu a primeira corrida válida por um campeonato da Fórmula 1, em 1950.

Uma preocupação de quase todas as equipes mais uma vez foi com os pneus. Após os problemas da semana passada, a Pirelli fez uma investigação e determinou que os furos foram causados por excesso de uso e a influência do alto "downforce". Mas a fornecedora italiana optou por manter a escolha de pneus mais macios para este GP.

A grande surpresa da sessão foi a presença de Daniel Ricciardo na terceira colocação com a Renault. O australiano fez um tempo 0s815 mais lento (1min26s421) na comparação com Hamilton, mas foi 0s016 mais rápido que o holandês Max Verstappen, quarto colocado com a Red Bull. Na disputa interna da Racing Point, desta vez o canadense Lance Stroll foi mais rápido que o alemão Nico Hülkenberg e terminou o dia em quinto, seguido pelo companheiro.

O sétimo colocado foi o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. Seu companheiro alemão Sebastian Vettel teve problemas com o motor no final do treino e teve que parar o seu carro na pista, terminando no 14.º posto. A oitava e a nona posições ficaram com o britânico Lando Norris e o espanhol Carlos Sainz Jr., respectivamente. A dupla da McLaren ficou à frente do francês Esteban Ocon, companheiro de Ricciardo na Renault.

Os pilotos voltarão a acelerar em Silverstone neste sábado com o terceiro treino livre às 7 horas (de Brasília). A sessão de classificação começará às 10 horas. A largada para o GP do 70.º Aniversário será às 10h10 do domingo.