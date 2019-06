Em Elkhart Lake, Herta se torna o mais jovem a ser pole na Indy

O norte-americano Colton Herta fez história neste sábado na Fórmula Indy. Aos 19 anos, o piloto da equipe Harding Steinbrenner Racing conseguiu a pole para a etapa de Road America, no circuito de Elkhart Lake, a nona da temporada de 2019, e se tornou o mais jovem a conseguir o primeiro lugar no grid de largada para uma corrida na categoria.

Após se tornar o mais jovem vencedor da Fórmula Indy ao faturar a etapa de Austin, a segunda da temporada, no Texas, Colton Herta voltou a surpreender os fãs e outros competidores. Com o tempo de 1min42s9920 em sua última tentativa no Fast 6, a parte final do treino oficial de classificação, ficou na frente do compatriota Alexander Rossi, da Andretti, que foi apenas 0s1773 mais lento.

A segunda fila será toda da equipe Penske, com o australiano Will Power em terceiro lugar e o norte-americano Josef Newgarden, líder da temporada, na quarta colocação. O também piloto da casa Graham Rahal e o japonês Takuma Sato completam os seis que foram para a última parte da sessão de classificação.

Atual campeão das 500 Milhas de Indianápolis e terceiro colocado na temporada, o francês Simon Pagenaud não foi bem. O piloto da Penske largará da 16.ª posição, à frente dos dois brasileiros que disputam a Fórmula Indy. Ambos da equipe AJ Foyt, Matheus Leist foi apenas o 20.º colocado do treino de classificação, enquanto que Tony Kanaan largará da 23.ª e última posição.