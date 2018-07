Em estreia na Indy, Pietro Fittipaldi larga em 10º em Phoenix; Bourdais é o pole

Vindo de uma família com enorme tradição e história no automobilismo, Pietro Fittipaldi faz neste final de semana a sua estreia oficial na Formula Indy. E o neto de Emerson Fittipaldi teve um ótimo início nesta sexta-feira ao conquistar o 10.º lugar no grid de largada para a etapa de Phoenix, que será neste disputada na noite deste sábado. Ficou à frente de muitos pilotos mais experientes e colado no compatriota Tony Kanaan, que sairá uma posição à frente.

A pole no circuito oval de 1 milha (1.609 metros) de Phoenix é do francês Sébastien Bourdais, que faz ótimo início de temporada. Se aproveitando da ordem de ida para a pista no treino oficial de classificação - como venceu a estreia em São Petersburgo foi o último a dar as duas voltas rápidas -, estragou a dobradinha da Penske e cravou a pole para a Dale Coyne com 39s029.

A segunda colocação ficou com o também francês Simon Pagenaud, que cravou a marca de 39s110, e o terceiro foi o australiano Will Power, com o tempo somado de 39s381. Apenas seis milésimos de segundo atrás ficou o norte-americano Alexander Rossi, da Andretti.

Também na casa dos 39 segundos, Tony Kanaan e Pietro Fittipaldi completaram o Top 10 do grid de largada - o baiano da Foyt em nono com 39s862 e o neto de Emerson Fittipaldi, companheiro de equipe do pole Sébastien Bourdais, com 39s873.

Outro brasileiro na pista foi Matheus Leist, que teve uma tarefa complicada ao ser o primeiro a ir para a pista. Com sua Foyt, obteve a 16.ª colocação com o tempo somado de 40s472.