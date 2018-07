Em exibição de carro, Lotus confirma Charles Pic como 3.º piloto

ENSTONE - Depois de participar do segundo dia de testes coletivos da Fórmula 1 no Bahrein, a Lotus apresentou oficialmente nesta quinta-feira, no circuito de Sakhir, o seu novo carro para a temporada de 2014 da Fórmula 1. A exibição do modelo E22 não foi nenhuma novidade, pois ele já havia ido para pista também na quarta, mas a equipe aproveitou a formalidade para revelar que o francês Charles Pic foi contratado como terceiro piloto da escuderia.

Dispensado pela Caterham no ano passado, o piloto de 24 anos de idade acumula 39 corridas na F1 e irá conduzir os trabalhos no simulador da Lotus, em sua sede em Enstone, assim como auxiliará os pilotos titulares Romain Grosjean e Pastor Maldonado nos finais de semana de corrida.

"Estou muito empolgado por fazer parte de uma equipe de ponta e a equipe Lotus tem certamente mostrado que é uma equipe de ponta neste esporte. É uma grande honra para mim e trabalharei duro para dar o meu melhor para a equipe ao longo de 2014", afirmou Pic, ao festejar a sua contratação.