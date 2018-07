Em Goiânia, Daniel Serra conquista pole e larga na frente pela quarta vez em 2017

Quando se fala de pole position na Stock Car, o nome de Daniel Serra logo vem à mente. Neste sábado, o piloto da equipe Eurofarma-RC conquistou pela quarta vez na temporada de 2017 a primeira colocação em um grid de largada. Desta vez será na primeira corrida da rodada dupla da etapa de Goiânia, a 11.ª e penúltima do ano.

+ Piloto britânico morre em acidente de moto no GP de Macau

+ 'Não quero que a temporada da F-1 acabe agora', diz Verstappen

Daniel Serra foi o último dos seis pilotos classificados no Q3 a ir para a pista e marcou 1min24s270, desbancando por 65 milésimos de segundo o campeão de 2015 Marcos Gomes. "A meta era fazer a pole", destacou. "Tenho que agradecer a equipe, que tem feito um trabalho muito legal durante o final de semana", disse, antes de lembrar que não completou tantas voltas durante os treinos sob uma condição que não fosse de chuva.

"Tivemos pouco tempo de pista seca: eu só andei assim no primeiro treino e depois choveu. Hoje (sábado) consegui dar uma volta no seco e depois choveu de novo. Mesmo assim, pude ver que eu tinha um dos melhores acertos que usei na temporada. Para a classificação o tempo mudou, a pista esquentou e a equipe conseguiu me dar um carro muito bom e competitivo. Estou muito feliz", resumiu Daniel Serra.

Companheiro de equipe de Daniel Serra, Ricardo Maurício larga em terceiro com um tempo apenas 80 milésimos de segundo pior que o da pole, com Ricardo Zonta em quarto e o adversário mais próximo de Serrinha na luta pelo título, Thiago Camilo, sai da quinta posição. O surpreendente português António Félix da Costa sai em sexto, tendo passado ao Q3 em sua primeira classificação na Stock Car.

Apesar da chuva que caiu durante o treino livre da manhã deste sábado em Goiânia, a temperatura subiu e a pista secou por completo para a classificação disputada no início da tarde. E já começou reservando algumas surpresas: Cacá Bueno e Átila Abreu, por exemplo, ficaram de fora já na primeira parte da sessão, quando Diego Nunes foi o mais rápido.

A largada da primeira corrida em Goiânia acontece neste domingo, às 13 horas. A segunda corrida começa às 14h10.