Em Goiânia, Ricardo Zonta faz a pole na primeira etapa da Stock Car em 2020

Após quatro meses de indefinições por conta da pandemia do novo coronavírus, a temporada de 2020 da Stock Car tem seu início marcado para este final de semana em Goiânia. Neste sábado, Ricardo Zonta, com a novata Toyota, conseguiu fazer a pole, com o tempo de 1min26s014, para a primeira das duas corridas que serão disputadas neste domingo.

Ao seu lado na primeira fila do grid de largada estará o tricampeão Daniel Serra. Ricardo Maurício, campeão em 2018, largará da terceira posição, com Rafael Suzuki ao seu lado. Allam Khodair ficou com a quinta colocação, com Cacá Bueno em sexto. Diego Nunes, que liderou parte da sessão de classificação, teve problemas de câmbio e sairá apenas do 15.º lugar.

"Estou muito feliz porque são muitos meses sem poder correr. O final de semana está sendo perfeito, é minha primeira corrida com a equipe e a pole é muito difícil conseguir na Stock Car. Gosto muito desta pista de Goiânia e quero comemorar porque é um carro novo e a equipe fez os detalhes que fazem toda a diferença. Agora é trabalhar para fazer um trabalho estável para a corrida", disse Zonta, em entrevista ao SporTV logo conquistar a pole.

Os três primeiros colocados do grid de largada são da mesma equipe, a RC. Rosinei Campos, o Meinha, mostrou satisfação com o feito deste sábado. "Muito feliz com este classificatório porque a gente não estava tão bem quando chegou, mas melhoramos e conseguimos essas três primeiras posições. A corrida vai ser preocupante por causa da temperatura, vamos tentar minimizar esse problema. Vai ser uma etapa bastante desgastante para os pilotos e carros", afirmou.

A primeira corrida da temporada de 2020 da Stock Car acontece neste domingo, a partir de 11h30, enquanto que a segunda começa às 12h23.