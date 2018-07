Em Interlagos, Bottas admite crise com Kimi Raikkonen: 'Nunca mais nos falamos'

No GP da Rússia, em outubro, Bottas estava na última volta e ia terminar em terceiro quando recebeu o toque de Kimi e saiu da prova. Duas corridas depois, em Hermanos Rodríguez, no México, houve o troco. Era o começo da prova quando o piloto da Williams encostou no concorrente do Ferrari e lhe tirou da disputa. "Nunca mais nos falamos, mas não temos problemas entre nós", comentou Bottas ao ser perguntado sobre o convívio entre ambos.

Aos 26 anos, Bottas chegou à categoria em 2012 cercado de comparações ao compatriota 10 anos mais velho. O novato se tornou a aposta para suceder os feitos do campeão mundial de 2007 e depois das polêmicas nesta temporada, afirmou que procurou não acompanhar na Finlândia a repercussão dos incidentes. "Não procurei ver comentários ou ler matérias na imprensa. Acho que saiu muita m... Sei que Raikkonen tem muitos fãs em nosso país, mas também tenho muitos seguidores para me apoiar".

Para o piloto da Williams, não há a necessidade de se reunir com o colega para se conversar sobre as batidas ou buscar a reconciliação. "Para mim, estou resolvido com a situação", afirmou Bottas, que evitou dar declarações longas sobre o Kimi. Já o ferrarista, conhecido pelo jeito frio, pouco falou do assunto e minimizou ter de encontrar o compatriota rival na batalha pelo quarto lugar na temporada. "Isso não muda a minha vida. Sempre tento garantir o melhor resultado, mas só o primeiro lugar importa. Do resto, ninguém se lembra".