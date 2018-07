Em Interlagos, Piquet reencontra a sua antiga Brabham

Um deles, o suíço Fredy Kumschick, conta que deu trabalho deixar o carro em condições de correr. "Tive de refazer todo o chassis e a suspensão e isso é complicado porque não existem peças de reposição", contou. Para que a restauração fosse possível, contou com uma ajuda externa. "O Bernie Ecclestone tem cerca de 30 carros de Fórmula 1 antigos, inclusive um igual a esse. Ele me emprestou para que eu fizesse os moldes das peças".

Em termos de aparência, o resultado impressiona. Infelizmente, Nelson Piquet, acidentalmente, causou uma pequena rachadura na lateral do chassis ao se apoiar. "Mas nada que preocupe", garantiu Fredy. Segundo ele, tudo estará perfeito no domingo.

Nesta sexta, Piquet esteve no autódromo e pediu para que fossem feitos alguns ajustes no carro. "É um equipamento relativamente simples. Uma pessoa comum consegue pilotar". Pilotar, talvez sim, mas ser campeão mundial, só com o talento de Nelson Piquet.

Fredy é um entusiasta de Fórmula 1. "Fui dono de um dos carros do Ayrton Senna", contou orgulhoso. Ele diz que não dá para fazer comparações do seu modelo com o restaurado para Piquet. "São gerações diferentes de carro. O que eu tinha, do Senna, foi fabricado bem depois, bem mais evoluído".