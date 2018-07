Em má fase, Massa agradece apoio total da Ferrari

ABU DABI - Depois de ver o presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, mais uma vez confirmar de forma oficial a sua manutenção na equipe para a próximo temporada da Fórmula 1, Felipe Massa agradeceu ao dirigente pela confiança depositada nele, por meio de seu blog no site oficial da escuderia italiana. O piloto brasileiro comemorou o "apoio total" dado a ele, que vive fase ruim na equipe e enfrentará um 2012 decisivo para a sua carreira na categoria.

Em meio ao momento complicado de Massa na Ferrari, Nico Rosberg, da Mercedes, chegou a ser cogitado como possível companheiro de Fernando Alonso no próximo ano, mas Montezemolo descartou a possibilidade e afirmou, em evento da Ferrari no último domingo, estar convencido de que o brasileiro "será capaz de demonstrar seu verdadeiro valor" no próximo ano.

"Claro que sei o que o nosso presidente Montezemolo e (Stefano) Domenicali (chefe da Ferrari) disseram sobre mim, deixando claro mais uma vez que definitivamente pilotarei para a escuderia na próxima temporada. No meu ponto de vista, é importante ter o apoio total da equipe por trás de mim, o que é sempre muito positivo", disse Massa, que neste ano ficou longe de brigar sequer pelo vice-campeonato da Fórmula 1 - tem apenas 98 pontos, enquanto Alonso é o terceiro no Mundial, com 227.

E Massa não esconde que precisa mostrar serviço e melhorar seus resultados de qualquer forma a partir de 2012. "Eu sei que o próximo ano será muito importante para toda a equipe, tendo em vista que essa temporada não foi tão boa como esperado e isso também será muito importante para mim. Dentro da equipe, já estamos olhando para o próximo ano, sabendo que nossa meta na pré-temporada deverá ser produzir um pacote que possa ser competitivo desde o primeiro Grand Prix (do próximo ano), o que nós permitirá lutar pelas vitórias em todas as corridas. Em 2012, deveremos ter uma temporada melhor do que esta", acrescentou o brasileiro.

Mas, antes de começar que pode voltar a brilhar pela Ferrari no próximo ano, Massa ainda tem duas provas pela frente nesta temporada da Fórmula 1. A primeira será neste domingo, quando será disputado o GP de Abu Dabi. Em seguida, o piloto fechará o ano no Brasil, onde espera não fazer feio diante dos seus torcedores, no circuito de Interlagos, em São Paulo.