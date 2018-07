Em má fase, McLaren espera reação no GP da Inglaterra

Como tem sido a tônica durante a temporada deste ano na Fórmula 1, a McLaren não fez uma boa corrida no GP da Áustria, em Spielberg. O dinamarquês Kevin Magnussen ainda conseguiu seis pontos pela sétima posição, mas o campeão mundial de 2009, o inglês Jenson Button, terminou em 11.º e ficou fora da zona de pontuação. Chefe da equipe britânica, o francês Eric Boullier espera por um melhor resultado no próximo GP, em Silverstone, considerado pelo dirigente "a casa do automobilismo do Reino Unido".

Passadas as primeiras oito corridas desta temporada, Button ocupa a oitava colocação entre os pilotos, com 43 pontos, enquanto Magnussen está em décimo, com 29. Mas Boullier garantiu que a equipe está seguindo o caminho certo para alcançar melhores resultados. "Estamos nos desenvolvendo, mesmo que os ganhos que alcançamos estejam frustrando em termos de resultado. Nós continuaremos trabalhando tão forte quanto possível para ampliar esse crescimento, mas o processo não será instantâneo", analisou.

O dirigente frisou que espera melhores resultados já no GP da Inglaterra, em prova que será disputada no dia 06 de julho. "Nós estamos muito ansiosos para a corrida em Silverstone, o lar espiritual do automobilismo britânico. Vocês podem ter certeza de que Jenson e Kevin estarão dirigindo com o coração para dar um bom show para os muitos fãs da McLaren no Reino Unido", disse.

Magnussen concorda com a opinião do chefe e diz que, mesmo tendo uma temporada difícil, a equipe trabalha duro para alcançar bons resultados ainda este ano. "Pode ser difícil de ver de fora, mas acreditem, nós estamos melhorando o tempo todo", afirmou.