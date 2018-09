Em Mogi Guaçu, Fraga e Átila vencem corridas da etapa de Velo Città da Stock Car

Felipe Fraga e Átila Abreu foram os vencedores das duas provas da etapa de Velo Città, a nona da temporada 2018 da Stock Car, disputada neste domingo, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Mas a dupla acabou sendo ofuscada por Daniel Serra. O líder da classificação chegou em segundo lugar nas duas corridas e ampliou ainda mais a vantagem na ponta. Agora são 17 pontos de frente sobre Fraga, o vice-líder.

Piloto da Cimed Chevrolet Racing, Fraga largou na segunda posição na primeira corrida do dia. Ele perdeu um posto logo na largada, mas a boa estratégia da equipe e os problemas com os dois pilotos à sua frente fizeram o campeão de 2016 triunfar pela terceira vez na temporada.

Saindo na pole position, o piloto Marcos Gomes manteve a liderança na largada e ganhou a companhia de Gabriel Casagrande, que fez excelente saída para tomar o segundo lugar de Felipe Fraga. Na sétima volta, o líder recebeu o aviso da direção de prova de que devia se dirigir aos boxes para consertar a luz de freio traseira, que não funcionava, pois o regulamento determina que as luzes estejam em pleno funcionamento

Por essa razão, ele resolveu abandonar a disputa e retornar na segunda corrida, enquanto a equipe resolvia o problema.

Depois que todos fizeram suas paradas, Fraga se consolidou na frente, com Daniel Serra em segundo e Cacá Bueno fazendo pressão no líder da temporada. No final, as coisas ficaram ainda mais tranquilas para Felipe Fraga, já que o safety car interveio depois que o carro de Rafael Suzuki ficou parado na pista, recebendo a bandeira quadriculada em bandeira amarela. O pódio contou com Daniel Serra em segundo e Cacá Bueno em terceiro.

Na segunda prova do dia, com o grid de largada invertido, Felipe Lappena teve um problema na pressão de combustível, e não largou na pole position. Por conta disso, Átila saiu em primeiro, mas foi logo superado por Ricardo Zonta. O piloto foi ultrapassado por Nelsinho Piquet na sequência.

Na sétima volta, Bia Figueiredo perdeu o controle do carro na curva 1 e acabou acertando Gabriel Casagrande. A batida causou a entrada do safety car enquanto Zonta e Abreu lideravam a corrida, com Di Grassi e Piquet em terceiro e quarto.

Também com problemas na lanterna de freio, Cacá Bueno foi obrigado a largar dos boxes. O pentacampeão, entretanto, rodou apenas uma volta e depois teve que recolher. Segundo a direção de prova, o carro não estava com as luzes de freio funcionando.

No fim, a vitória ficou com Átila Abreu, também repetindo o desempenho de 2017, quando venceu a segunda corrida no Velo Città. O piloto de Sorocaba se igualou a Fraga e Di Grassi com três vitórias na temporada. Serra novamente terminou em segundo lugar e Rubens Barrichello completou o pódio.

A próxima parada da Stock Car é no dia 21 de outubro, em Londrina.