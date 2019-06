Em nova dobradinha da Mercedes, Bottas domina 3º treino livre para o GP da França

Com a melhor volta registrada em 1min30s159, o piloto Valtteri Bottas, da Mercedes, foi o mais rápido, neste sábado, no terceiro treino livre do GP da França de Fórmula 1. Após boa disputa, o finlandês superou o companheiro Lewis Hamilton em apenas 0s041. Desta forma, a equipe alemã voltou a dominar os treinamentos no circuito de Paul Ricard como já acontecera na sexta-feira.

A Ferrari, que mostrou evolução, ficou com a terceira e quarta posições, com o monegasco Charles Leclerc apenas 0s018 à frente do alemão Sebastian Vettel, mas 0s446 atrás de Bottas.

O holandês Max Verstappen colocou a Red Bull na quinta colocação, seguido pelo francês Pierre Gasly, seu companheiro de equipe. Lando Norris (McLaren), Daniel Ricciardo (Renault), Carlos Sainz (McLaren) e Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) completaram a lista dos dez primeiros.

Após sete etapas, Hamilton lidera o Mundial com 162 pontos, seguido por Bottas (133). Só os dois venceram corridas nesta temporada até agora, com o britânico sendo o primeiro colocado em cinco oportunidades. Com 100 pontos, Sebastian Vettel é o terceiro, enquanto Verstappen soma 88 e Leclerc, 72.

O treinamento oficial de classificação, para definir o grid de largada, terá início às 10 horas e a corrida no domingo será às 10h10.