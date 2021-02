Em nova edição, Rally dos Sertões será totalmente disputado no Nordeste

Em sua nova edição, o Rally dos Sertões será totalmente disputado no Nordeste, entre os dias 13 e 22 de agosto, com largada do Rio Grande do Norte. A cidade de onde partirá a 29ª edição será revelada somente no próximo mês.

De acordo com a organização, o roteiro terá 5.000 quilômetros de trajeto, baseado no tema "Sertões 100% Sertão", reunindo os melhores trechos especiais da região Nordeste. A prova terá um prólogo e nove etapas, totalizando dez dias de competição.

Preocupado com a pandemia, o Rally será disputado em "formato semi-bolha", com acesso controlado do público local. Haverá ainda a repetição dos protocolos de segurança utilizados em evento anterior, em novembro do ano passado.

Neste ano, a tradicional competição brasileira terá chancela da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) para as disputas de motos, quadriciclos e UTVs. Das 5 etapas previstas pela FIM em 2020, apenas o Sertões conseguiu realizar a prova, sob um rígido protocolo de segurança.

Nesta terça-feira, a organização também anunciou como será disputado o Sertões Series. Neste ano serão realizadas três etapas. A abertura da temporada acontecerá no Rally de São Paulo, marcado para os dias 13 a 15 de maio, na Ilha Comprida, na região do Vale do Ribeira, litoral sul paulista.