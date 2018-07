Em pista divertida para Massa, Williams quer aumentar vantagem para Red Bull A Williams chega ao Circuito das Américas com um objetivo claro. A equipe quer aproveitar a prova no Circuito das Américas para ampliar a sua vantagem no Mundial de Construtores para a Red Bull, com a intenção de ficar ainda mais perto de garantir o terceiro lugar ao fim da temporada 2015 da Fórmula 1.