Em prova com largada adiada, Josef Newgarden vence etapa de Iowa da Fórmula Indy

Em prova com largada adiada na noite do sábado para a madrugada do domingo em razão de uma tempestade, Josef Newgarden superou a chuva e os rivais e venceu a etapa de Iowa da Fórmula Indy. Foi a quarta vitória no ano do piloto norte-americano, que abriu vantagem na liderança da classificação geral.

"É esforço do time. Você viu os três carros fortes hoje e é assim que precisa ser, com os três puxando. Me senti mal ontem porque não conseguimos acertar o carro. Conseguimos acertar. Estive muito focado para ter certeza que estaria acertado", disse o vencedor da prova em entrevista à NBC.

Newgarden tem, agora, 487 pontos, abrindo 29 para o segundo colocado Alexander Rossi na classificação. Simon Pagenaud surge no terceiro posto, com 429 pontos, 58 a menos que o líder. Scott Dixon, o quarto, tem 389, e Will Power, o quinto, aparece com 322.

A pista oval do autódromo local foi atingida por uma forte tempestade poucos minutos antes do início da prova e a largada foi adiada. Quando a prova, enfim, começou, Newgarden teve a melhor estratégia e conseguiu pular da terceira colocação para a liderança e vencer a corrida com certa tranquilidade.

O neozelandês Scott Dixon foi o segundo colocado, mesmo depois de ter ficado uma volta atrás do líder, e o canadense James Hinchcliffe completou o pódio. O francês Simon Pagenaud, que havia feito a pole, não conseguiu repetir o bom desempenho do treinamento classificatório e chegou no quarto posto.

Spencer Pigot foi o quinto e Alexander Rossi, grande rival de Newgarden na luta pelo título do campeonato, chegou na sexta colocação, à frente de Zach Veach, Graham Rahal e Sébastien Bourdais, que vieram na sequência.

Tony Kanaan foi o melhor brasileiro da prova, chegando na 10ª colocação. O piloto baiano não conseguia figurar entre os dez primeiros desde as 500 Milhas de Indianápolis, quando foi o nono colocado. Matheus Leist fechou a corrida na 16ª posição.

Os pilotos da Fórmula Indy voltam a acelerar na etapa de Mid-Ohio, marcada para o próximo domingo.