Em quarto lugar, Hamilton diz ter andado no limite Lewis Hamilton esteve longe da briga pela vitória no GP da Índia de Fórmula 1, neste domingo, em Nova Délhi. Enquanto o alemão Sebastian Vettel conseguiu o primeiro lugar com a Red Bull e aumentou a vantagem na liderança do campeonato, o piloto inglês da McLaren terminou na quarta colocação. Mesmo assim, ele ficou satisfeito com sua performance, dizendo ter andado por muito tempo no limite.