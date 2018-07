Em segundo, Hamilton avisa Rosberg: 'Vim aqui para vencer'

Com a mesma confiança que vem exibindo desde que desembarcou no Brasil, Lewis Hamilton deu um recado direto a Nico Rosberg neste sábado, após obter o segundo lugar no grid de largada do GP do Brasil: "Vim aqui para vencer. Meu alvo é sempre buscar a vitória".

Para tanto, o líder do campeonato terá que superar o companheiro de Mercedes no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o que ainda não aconteceu neste fim de semana. Rosberg bateu Hamilton nos três treinos livres e na sessão classificatória, neste sábado. Como prêmio, vai largar na pole position.

O inglês, por seu turno, minimizou a vantagem do alemão. "A largada não será a única oportunidade (de superar Rosberg)", disse, prevendo uma corrida agitada no domingo. "Será uma longa corrida, 71 voltas, com duas ou três paradas. Então muita coisa pode acontecer durante a corrida."

Mesmo confiante, Hamilton não deixou de reconhecer o bom desempenho de Rosberg e dos pilotos da Williams neste sábado. "Nico fez uma grande volta e eu perdi um pouco de tempo na Curva 10 [Bico de Pato] e outro tanto na Curva 1 (S do Senna)", avaliou.

Quanto aos carros da Williams, o inglês alertou a Mercedes. "Claro que queremos fazer mais uma dobradinha, este será nosso objetivo. E sabemos que a Williams está muito perto. Acho que teremos uma boa batalha amanhã", afirmou Hamilton, que superou o brasileiro Felipe Massa por apenas dois décimos na última sessão do treino classificatório, em Interlagos.