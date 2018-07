Em sexto, Felipe Massa festeja evolução no segundo treino do dia

Sexto colocado do segundo treino livre do GP da Alemanha, Felipe Massa festejou o fato de que terminou o dia de forma positiva no circuito de Hockenheim, depois de ter sido apenas o 11º mais veloz da primeira sessão na pista que será palco da décima etapa do Mundial de Fórmula 1, neste domingo.

O piloto da Williams elogiou o acerto que a equipe conseguiu fazer no carro no intervalo de um treino para outro, fato que o ajudou a superar, inclusive, o seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, décimo colocado da última sessão livre.

"Tivemos um bom dia hoje. Tivemos muito trabalho no acerto do carro especialmente depois das mudanças na suspensão que tivemos de fazer. Espero que possamos continuar com as melhorias ao longo do fim de semana. Demos um bom passo entre a primeira e a segunda sessão, o que é bom", afirmou o brasileiro.

O acerto forçado citado por Massa está relacionado à exigência feita pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que proibiu todas as equipes do grid da F1 de usarem suspensão dianteira e traseira interligadas. O sistema vinha sendo utilizado pelas escuderias, mas foi declarado ilegal a partir do GP da Alemanha após a entidade concluir que o mesmo feria o novo regulamento técnico da categoria.

Já ao projetar a corrida, Massa alertou que a Williams precisa ter "cautela" para traçar a sua estratégia para domingo, tendo em vista o risco de chuva na hora da corrida. "Teremos de pensar à frente com a visão de preparar o carro para isso", disse.