Em Silverstone, Massa projeta 'hat trick' de pódios da Williams O pódio na Áustria e a boa sequência de resultados da Williams animaram Felipe Massa. O brasileiro acredita que a equipe britânica tem todas as condições para repetir em casa, no GP da Inglaterra, a performance das últimas duas corridas. Para Massa, a Williams vai buscar o "hat trick" de pódios no fim de semana.