Em situação estável, Zanardi continuará sedado pelos próximos 10 a 15 dias

Um novo boletim médico divulgado pelo hospital Santa Maria alle Scotte de Siena, na Itália, nesta terça-feira, aponta que o quadro do ex-piloto de Fórmula 1 e atleta paralímpico Alex Zanardi segue estável, mas ainda grave, e será preciso mantê-lo sedado por 10 a 15 dias. A condição neurológica do italiano, que sofreu um acidente ciclístico na última sexta, continua inalterada, de acordo com o médico Giuseppe Oliveri.

"Alex Zanardi permanecerá sedado por 10 a 15 dias. Não sabemos quanto do coma é devido às drogas e quanto às suas condições neurológicas. Condições de estabilidade nos parâmetros cardio-respiratórios e metabólicos. O quadro neurológico permanece inalterado em sua gravidade. O paciente permanece sedado, intubado e ventilado mecanicamente. Quaisquer reduções na sedo-analgesia, para a avaliação do estado neurológico, serão consideradas a partir da próxima semana. O prognóstico permanece confidencial", informou o boletim.

Leia Também Arsenal só terá goleiro de volta ano que vem e agora vai atrás de substituto

Nesta terça-feira, a mãe de Zanardi, Anna, de 84 anos, e o filho do ex-piloto, Nicollò, estiveram no hospital em Siena. Zanardi, que perdeu as duas pernas em um acidente de automobilismo há quase 20 anos, está em coma induzido e ligado a um respirador desde que colidiu a sua bicicleta em um caminhão perto da cidade toscana de Pienza, durante uma corrida de revezamento na última sexta-feira. Os médicos explicaram que ele sofreu um grave trauma facial e craniano e alertaram para possíveis danos cerebrais.

O ex-piloto de Fórmula 1 competia em uma etapa do revezamento do Objetivo Tricolor, uma competição que reúne atletas paralímpicos em bicicletas de mão, triciclos ou cadeiras de rodas. O acidente ocorreu no quilômetro 146 da rodovia entre Pienza e San Quirico d’Orci.

Segundo informações da imprensa italiana, Zanardi teria perdido o controle da sua bicicleta de mão em uma descida, em uma curva, indo para a pista oposta. Na contramão, ele se chocou com um caminhão. Um vídeo divulgado pela emissora TGR Rai Toscana mostra o que aparentemente era o equipamento de Zanardi tombado de lado na beira da estrada, parcialmente destruído.

Zanardi soma quatro medalhas de ouro paralímpicas. Ele competiu na Fórmula 1 entre 1991 e 1994, depois indo para o automobilismo norte-americano, onde foi campeão na Cart em 1997 e 1998, regressando no ano seguinte para a F-1.

Em 2001, um grave acidente em corrida da Cart na Alemanha o fez perder as duas pernas. O italiano ainda seguiria envolvido no automobilismo, mas aos poucos passou a se concentrar no esporte paralímpico. E faturou dois ouros nos Jogos de Londres-2012 e outros dois no Rio-2016.